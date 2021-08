L'Union n'a pas su convertir ses occasions, Bruges en a profité

L'Union ramenait la D1A au Parc Duden ce dimanche et les hommes de Felice Mazzù ont offert un spectacle offensif à leurs supporters. Il n'aura manqué que la finition.

Après Anderlecht lors du match d'ouverture, l'Union se frottait au Club de Bruges pour sa première de la saison au Parc Duden. Devant leurx nombreux supporters, bravant la pluie, les joueurs de Felice Mazzù ont offert un véritable récital et ont démontré à tout le monde que le match au Lotto Park n'était pas un accident.

En première période, il n'y en a que pour les Bruxellois. Vanzeir a les deux premières occasions, mais il ne cadre pas. Undav, très remuant et excellent ce dimanche, est lui aussi très dangereux. Il pense d'ailleurs avoir ouvert le score sur une frappe surpuissante dans la lucarne de Mignolet, mais le VAR annule le but pour un hors-jeu au début de l'action. Les Brugeois ne sont pas dorts dangereux, et il faut attendre les dernières secondes pour voir Moris s'illustrer par deux fois sur une frappe de Vormer et une tête de Rits.

Après la pause, Philippe Clement décide de changer son système: Sobol monte pour Dost, Bruges passe en 3-5-2. Du coup, le jeu est un peu plus fermé et c'est même De Ketelaere qui se procure la première occasion mais il frappe dans le filet latéral, comme à l'heure de jeu où il sort exactement la même frappe.

La rencontre devient alors plus tendue et chaque centimètre carré est défendu avec beaucoup de détermination par les deux équipes. Les gardiens se mettent tout de même en évidence puisque Mignolet repousse par deux fois des frappes de Vanzeir, alors que Moris capte celle de Lang.

L'Union a eu des possibilités, plus qu'il n'en faut, pour prendre les trois points, mais au final.. c'est Bruges qui trouve l'ouverture. Un corner est mal repoussé, Sobol place une superbe volée que Moris ne peut que toucher (84', 0-1). Dans cette rencontre que Bruges aurait pu (et dû) perdre, le champion en titre a pris les trois points avant le derby contre le Cercle.