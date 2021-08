Felice Mazzù ont perdu pour la première fois de la saison, mais les Unionistes ont tout donné.

Les joueurs de l'Union peuvent avoir des regrets. Après une excellente première période et beaucoup d'occasions, un tir de Sobol est venu anéantir les espoirs des champions de D1B. Mais Felice Mazzù veut retenir le positif de cette rencontre.

"On a fait une première période incroyable, avec des occasions, des un contre un face à Mignolet. On aurait pu mener au score, mais nous sommes battus. C'est la différence entre une équipe comme Bruges qui a de l'expérience et de la qualité, de la maturité. On a perdu ce match sur des détails".

Felice Mazzù voit aussi que le visage du Club de Bruges en seconde période n'était pas le même: "Après la pause, Bruges a joué plus haut, avec plus d'impact, avec plus de pressing. Nous avons essayé de les contenir mais il y a eu le but. Les joueurs peuvent être fiers, car on a montré notre philosophie, notre enthousiasme. Il faudra maintenant digérer cette défaite et recommence la semaine prochaine avec la même mentalité".