Clement et Mazzù s'expriment à propos de la préparation: "Certains clubs ont eu une plus longue préparations que d'autres"

Depuis 10 jours et la reprise du championnat, on a vu des joueurs qui ne sont pas à 100%, d'autres avec des crampes. Philippe Clement et Felice Mazzù sont revenus sur la préparation particulière cette saison.

La préparation physique est au coeur de toutes les attentions depuis quelques jours. Le premier à avoir allumé la mèche, c'est Mbaye Leye, vendredi en conférence de presse, qui a expliqué que la préparation avait été courte et que les joueurs qui ont manqué une partie de la prépa sont en retard physiquement. C'est le cas de Raskin, Klauss, ou encore Siquet.

Du côté de Bruges, on le sent: certains joueurs ne sont pas encore prêts et ne peuvent pas encore jouer 90 minutes. C'est le cas de Ruud Vormer par exemple, sans parler des joueurs qui sont revenus plus tard que les autres à l'Euro.

"On le savait dès le départ, on sait qu'on ne sera prêt qu'en septembre", avait annoncé Clement après la rencontre face à Eupen. Ce dimanche, après la victoire à l'Union, le coach de Bruges a encore été plus loin: "Certaines équipes sont avantagées, c'est à dire les équipes qui n'ont plus joué après le mois de mars. Leurs joueurs ont été en congé, puis ils ont eu droit à une préparation classique. Ces joueurs sont donc plus avancés que les nôtres. C'est encore pire pour Vanaken ou Sobol, qui sont rentré plusieurs semaines après les autres".

De son côté, Felice Mazzù abondait dans le sens de Clement: "De notre côté, comme la D1B s'est terminée plus tôt, nous avons droit à une préparation classique. Normalement, une prépa physique, c'est entre 6 et 7 semaines. Nous ne sommes pas concernés par ce retard ni par ces problèmes".

Il faudra voir dans les prochaines semaines si les équipes qui ont terminé le championnat plus tôt et n'ont pas participé aux playoffs, c'est à dire OHL, le Beerschot, le Cercle de Bruges, Eupen et Zulte Waregem, seront plutôt à leur avantage.