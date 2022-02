Genk finit par dérouler contre un Malines réduit à 10

Malines a répondu avec ses armes en seconde période, mais Genk a finalement empilé les buts.

Le Racing Genk joue l'air de rien une carte importante dans ce match d'alignement de la 24e journée : il faut l'emporter pour rester confortablement à la 8e place du classement, car OHL a encore un match de retard à son tour - face à ... Malines - et peut donc venir menacer les Limbourgeois. Face à Malines, Bernd Storck peut compter sur un effectif quasi au complet.

Rapidement, le KV Malines met la pression sur son adversaire, tentant de forcer les erreurs adverses ... mais se démunit derrière : il suffit d'un premier contre rondement mené par la vista de Trésor Ndayishimiye, qui sert le jeune Luca Oyen pour son deuxième but de la saison (1-0, 5e). Les Sang & Or ne désespèrent pas : Storm, puis Bijker tentent de trouver Schoofs dans le rectangle, sans succès. Vanlerberghe, dans l'autre rectangle, repousse centre après centre.

Le tournant du match

Sur un contre genkois, cependant, Thibaut Peyre se retrouvera dépassé : Paul Onuachu pousse son ballon et le défenseur malinois vient le faucher. Il est logiquement exclu (25e). Genk fera le siège du but de Gaëtan Coucke, qui s'illustrera à deux reprises, devant Ito et Hrosovsky, et permettra ainsi à Malines d'arriver au vestiaire mené d'un but seulement.

Crucial, car dès la reprise, Genk est pris à froid : alors que juste avant la pause, un corner avait déjà été dangereux, c'est après celle-ci que Hugo Cuypers est trouvé bien trop seul sur coup de coin et fusille Vandevoordt (1-1, 46e). Les hommes de Bernd Storck semblent très fébriles, et jamais en supériorité numérique lorsque Malines file en contre ; Vandevoordt doit même s'interposer sur un centre très chaud.

Offensivement, c'est très brouillon : Trésor Ndayishimiye est par moments brillants, par moments trop nonchalant, et Ito comme Preciado portent trop le ballon. Il faudra une phase arrêtée pour débloquer le tout : Trésor frappe dans le mur d'un coup-franc discutable, Ito récupère et centre sur la tête de Sadick (2-1, 66e) à bout portant. Malines, cette fois, ne trouvera plus la faille, malgré plus de situations dangereuses que ce que leur infériorité numérique aurait pu suggérer en contre ; c'est finalement un coup de génie et de rein de Junya Ito qui offre un centre, que remet Onuachu sur Théo Bongonda (81e, 3-1).

Paul Onuachu, après son assist, sera encore à la finition quelques minutes plus tard sur un nouveau centre d'Ito (4-1, 85e), preuve de l'abandon généralisé d'un Malines qui aurait mérité mieux jusqu'au dernier quart d'heure de jeu. Bernd Storck ne s'y trompera d'ailleurs probablement pas : Genk aura vu son adversaire répondre coup pour coup pendant de longues minutes malgré son infériorité numérique. Mais le résultat est là : le Racing s'installe un peu plus confortablement dans le top 8. Important avant de se déplacer à Anderlecht ...