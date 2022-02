Hugo Cuypers a des regrets : "On a eu un momentum et on l'a gâché"

Hugo Cuypers avait remis les équipes à égalité au retour des vestiaires, mais Malines n'a pas su capitaliser sur ce retour surprise.

Malines a finalement pris l'eau, encaissant 3 autres buts après avoir égalisé, mais Hugo Cuypers analysait le match plus en profondeur : "Il y a eu plusieurs phases dans la rencontre. On commence bien et on prend ce but sur un contre, ça arrive, mais on réagissait plutôt bien. Puis il y a ce carton rouge et là, on sait que ça devient compliqué", reconnaît l'attaquant du KVM au micro de Eleven Sports après le match.

"Malgré ça, on parvient à revenir aux vestiaires avec un seul but de retard et ça nous a permis de nous reconcentrer et arracher ce 1-1", continue Cuypers. "Après ça, nous avons eu les occasions pour faire 1-2, puis même 2-2 quand ils avaient repris l'avantage ... Nous n'avons pas su profiter de notre momentum. Et à un moment, nous avons craqué", conclut-il finalement, avant de préciser : "Le top 4 ? Nous n'y avions jamais vraiment pensé, c'était plutôt les médias".