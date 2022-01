Et c'est l'Union qui est déçu

L'Union a eu un nombre incroyable d'occasions sur la pelouse du Club de Bruges ce jeudi mais Mignolet et la maladresse n'ont pas aidé l'équipe de Felice Mazzù.

Le duel entre le Club de Bruges et l'Union, à l'avance cela fait saliver. Les Brugeois veulent revenir sur leur adversaire du soir alors que les Bruxellois sont sur un nuage depuis quelques semaines.

D'ailleurs, lors de cette première période, un seul gardien doit sortir le grand jeu: Simon Mignolet. Le Diable Rouge doit en effet sortir le grand jeu devant Vanzeir et Lapoussin, ou encore Vanzeir. Si les Brugeois ont le ballon, il est clair que les Unionistes ont les occasions. La défense de Schreuder, remaniée avec la présence surprise de Mitrovic, est à la peine.

En fin de première période, c'est d'ailleurs un Club assez nerveux qui rentre aux vestiaires. Mata et Lang sont nerveux, et ce dernier reste d'ailleurs à la douche, remplacé par Balanta. La deuxième période est un peu plus équilibrée, mais Moris n'a que peu de ballons à jouer. En face, Lazare rate une occasion 5 étoiles sur une offrande de Nieuwkoop.

Le rythme tombe à l'heure de jeu, l'Union se projette un peu moins alors que le Club n'y arrive toujours pas. Les visiteur sont eu beaucoup de possibilités, la pression est mise sur la défense du Club, mais cette fois Mignolet n'a plus à se déployer.

Au final, ce nul vierge fait office de déception pour l'Union, qui aurait mérité 100 fois de prendre les trois points au Jan Breydel, mais l'efficacité n'a pas été au rendez-vous. Le Club va de son côté devoir se remettre en question, car la prestation de ce jeudi soir n'est pas à la hauteur des ambitions du club.