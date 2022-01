Seraing s'impose, se donne de l'air et revient sur Ostende et Zulte Waregem

Pour les Métallos, la victoire était pratiquement essentielle. Les hommes de Garcia ont réussi leur mission.

En cas de défaite ce mercredi, les Métallos pouvaient vraiment relancer le Beerschot dans la course au maintien. C'est déjà un peu ce qu'il s'était passé lors du match aller, c'était avec un autre coach, d'autres joueurs, un autre temps.

En première période, on sent que les deux équipes se regardent dans le blanc des yeux et que surtout personne ne veut faire la moindre erreur. Autrement dit, personne ne veut perdre. La première erreur de la rencontre vient du Beerschot. Bernier s'infiltre, Biebauw sort et le fauche: le penalty est incontestable et pratiquement incontesté. Mikautadze ne se pose pas la moindre question et ouvre le score (38', 1-0).

A la pause, un homme fait son entrée: Shankland. Ce dernier n'attend pas longtemps pour se mettre en évidence puisqu'il égalise à la 47ème sur son premier ballon (47', 1-1). Les Anversois dominent alors pour tenter de prendre les trois points. Cependant, sur un contre, Mikautadze fait un numéro dans le rectangle avant de toucher le poteau, mais Maziz est attentif et rend l'avantage aux locaux (57', 2-1).

Les Métallos vont alors bien gérer la fin de rencontre pour signer leur 7ème victoire de la saison. Les voilà avec 22 points, soit 10 de plus que le Beerschot mais seulement 2 de moins que Ostende et Zulte Waregem.