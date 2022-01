Kompany reste compétiteur : "L'Union championne ? Je suis le coach d'Anderlecht"

Anderlecht s'est incliné pour la seconde fois de la saison face à l'Union Saint-Gilloise. Les Mauves sont désormais à 15 points du leader et voisin.

Vincent Kompany regrettait le contenu proposé par Anderlecht dans ce match, conscient que son équipe avait réussi à se créer trop peu d'occasions. "Il y aura des matchs lors desquels nous nous créerons des occasions et d'autres pas, c'est comme ça. Cette fois, c'était un match de moments, et l'Union a parfaitement saisi le sien avec ce but de Nielsen", concède le coach du RSCA. "Nous aurions dû mettre plus de pression offensivement, il faudra y travailler".

Les changements n'ont pas non plus eu l'impact espéré, et ont notamment frustré Joshua Zirkzee à sa sortie. "Je ne m'en suis pas vraiment rendu compte. Nous sommes une équipe qui a souvent réussi à faire la différence depuis le banc et c'est naturel que Raman et Amuzu aient l'opportunité de monter au jeu", pointe Kompany. "Je ne suis pas le coach de 11 joueurs mais d'un groupe de 15. Raman est aussi déçu de ne pas commencer les matchs. Ce débat est sans fin".

L'Union championne ? Trop tôt pour en parler

Et ne comptez pas sur Vincent Kompany, à chaud, pour souhaiter à l'USG bon vent sur la route du titre. "C'est trop tôt pour que je me laisse aller à ça. Je suis un compétiteur et je veux gagner. Tout le monde sait que j'ai Bruxelles à coeur, mais je suis le coach d'Anderlecht, donc ne vous attendez pas à me voir évoquer le positif tout de suite", prévient-il. "Quinze points de retard sur l'Union ? On verra ce qui se passera en Playoffs, tout est possible. Je me contente de parler du match suivant. L'objectif est de gagner le prochain match, et de progresser pendant les 9 suivants".