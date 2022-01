Un Raman frustré de son temps de jeu : "Si ça continue, je devrai trouver une autre solution"

C'est un Benito Raman très agacé qui a quitté le Stade Joseph Marien ce dimanche. L'éternel joker de Vincent Kompany en a assez de son rôle et l'a fait savoir.

Benito Raman n'était normalement pas au programme presse pour l'après-match du RSCA, mais en avait gros sur le coeur et a tenu à s'exprimer : "Personne ne m'empêchera de parler. Si je suis frustré ? Ca me paraît clair, oui", lâche l'attaquant anderlechtois, qui n'a débuté que 10 matchs cette saison. Même en l'absence de Christian Kouamé, il n'a pas été titularisé systématiquement. "J'aimerais tout jouer, bien sûr. J'ai le défaut d'être toujours décisif en montant au jeu mais je voudrais plus que ça. Ca ne peut plus durer".

Tout le monde voit que je suis très frustré

Des mots qui font penser que Raman aimerait aller voir ailleurs. "J'ai signé ici pour 4 ans et j'aimerais rester", nuance-t-il. "Mais si ça continue comme ça, je devrai trouver une solution. Il faudra en parler en interne et avec mon entourage. Parce que je ne suis pas venu à Anderlecht pour ça". Son rôle de doublure risque en tout cas de se répéter avec le retour de Kouamé de la CAN. "Tout le monde voit que ça me frustre. J'ai l'impression que je paie pour tout. Le coach fait ses choix et aujourd'hui, je n'ai pas réussi à créer le danger non plus. On verra bien ce qui se passera".