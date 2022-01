Felice Mazzù voit (un peu) plus grand : "Maintenant, on peut viser ... le top 4"

L'Union compte désormais une avance considérable sur la cinquième place. Le top 4 est presque verrouillé, et Felice Mazzù se permet de le concéder à demi-mot.

L'entraîneur de l'USG séparait en deux parties la prestation de son équipe ce dimanche face à Anderlecht : "Si on parle de l'aspect défensif, je dirais que nous avons fait le match parfait. Le peu d'occasions concédées par notre défense, Anthony Moris les a stoppées. C'est aussi le rôle du gardien de pallier les errements défensifs", se réjouit Felice Mazzù. "Nous avons gardé le zéro, donc c'est un match réussi sur le plan défensif".

Offensivement, par contre, c'était moins bon. "Sur le plan offensif, je ne suis pas satisfait du déchet et des nombreuses pertes de balle une fois que nous avions le ballon dans les pieds", pointe-t-il ensuite. "Nous devrions faire bouger le ballon et créer du mouvement sans pertes de balle. En seconde, ils ont eu la possession mais se sont créés peu d'occasions ; de notre côté, nous avons eu les opportunités pour tuer le match, sans y parvenir. Il faudra y travailler à l'avenir".

La fatigue ? Mes joueurs sont nés pour jouer au football

Le programme surchargé de l'Union n'a visiblement pas pesé sur les organismes, même si Mazzù le reconnaît : ses joueurs sont fatigués. "Mais je leur ai dit que le mental devait prendre le pas sur le physique. Ils sont nés pour jouer au football, tous les jours, et si ce sont de grands professionnels, ils ont su mettre à profit les deux jours de repos pour récupérer et être prêts à 100%. Ils l'étaient", estime le coach unioniste.

Objectif top 4

Plus forte que jamais, l'Union ? Les résultats face au top 4 sont en tout cas meilleurs que lors de la phase aller. "Mon équipe progresse. Je leur avais demandé de la maturité à Bruges, ils en ont eu. Je leur ai demandé en seconde période de réduire les pertes de balle, ils l'ont fait. Si je disais que j'étais surpris, ce serait leur manquer de respect et personne n'en a le droit", prévient Mazzù. Nous avions l'ambition de réaliser une bonne saison. Le premier objectif était le maintien ; après, nous avons ciblé le top 8. Désormais, on peut peut-être se mettre un objectif de plus, à savoir le top 4".

Quant à encore rêver plus grand, on s'y refuse encore au Stade Marien : "Quand ce sera le dernier match des Playoffs et que nous serons en position de remporter le titre, je vous parlerai de titre". À ce rythme, l'USG pourrait même être dans cette position avant la dernière journée ...