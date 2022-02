Debast, une première titularisation solide malgré son erreur : "J'ai vite tourné le bouton"

Zeno Debast a été titularisé pour la première fois de sa carrière à Anderlecht, et disputé 90 minutes solides ... malgré une erreur en début de match.

"Je suis très heureux d'avoir pu jouer pour la première fois devant le public d'Anderlecht", souriait le défenseur après la rencontre ; Zeno Debast n'avait en effet joué que devant un stade vide, ou à l'extérieur, depuis ses débuts professionnels au RSCA. "J'en avais hâte. Je savais depuis environ cinq heures avant le match, le coach me l'avait dit. Je suis très fier d'avoir pu débuter".

Dans un début de match un peu particulier, deux Eupenois ont offert des buts à Anderlecht ... et Zeno Debast y a ensuite été de sa petite erreur dans son rectangle, qui coûte également un but. "Ca arrive, on va devoir en reparler rapidement. Je dois travailler sur mes erreurs. Mais j'ai vite tourné le bouton et c'est important", souligne-t-il. "Et le résultat est le plus important. Une victoire 4-1 pour mes débuts, ce n'est pas mal. Je vais fêter ça, bien sûr, en famille".