Christian Kouamé a retrouvé le chemin du but : "On savait que ça reviendrait"

Christian Kouamé a inscrit son premier but de 2022, et le RSCA a retrouvé le chemin des filets en championnat après deux matchs de sécheresse.

Anderlecht restait sur une série compliquée, en championnat et en Coupe, et a donc retrouvé le sourire ce dimanche avec une belle victoire 4 buts à 1 : "Après ces trois matchs sans victoire, c'était important de renouer avec la victoire devant nos supporters. Et dès l'entame dematch, on a pu marquer", se réjouit Christian Kouamé, auteur du second but des siens.

Des buts un peu gags, voire même cadeaux : "Non, il n'est pas question de cadeaux à ce niveau, personne ne fait de cadeau à personne", affirme l'Ivoirien. "Nous avons juste mis un gros pressing, comme le coach le voulait, et ils ont perdu des ballons. Que les buts reviennent, ça ne me surprend pas : nous savions que nous n'avions pas oublié comment faire à cause des vacances d'hiver". Et voilà le résultat : les buts sont tombés. "Aujourd'hui, on est rentrés directement dans notre match. Jeudi, le coach avait déjà donné des pistes mais nous ne les avions pas mises en place".

Infatigable Kouamé

Absent plusieurs semaines pour la CAN, Kouamé n'a quant à lui pas vraiment eu de vacances. "Je ne suis pas fatigué, non. Les déplacements étaient un peu fatiguants, mais maintenant, je suis en forme", rassure-t-il. "Mon entente avec Zirkzee ? Plus ça avance et au mieux ça se passe, c'est bénéfique pour nous deux. Le coach est content tant qu'on travaille dur".