Peeters a terminé le match le nez cassé : "C'est plus impressionnant qu'autre chose"

Après un gros choc avec Bart Nieuwkoop, Stef Peeters est resté quelques minutes sur le côté, le nez en sang. "Je crois bien qu'il est cassé", déclarait-il après coup.

Stef Peeters n'a cependant pas été remplacé. "C'est plus impressionnant que vraiment douloureux", souriait-il après le partage d'Eupen à l'USG. Le Panda a pu aider son équipe à prendre un point précieux. "Notre style de jeu n'a peut-être pas impressionné l'Union, mais nous devons faire avec nos moyens. On a tout donné, il faut nous le laisser".

Eupen n'est en effet clairement pas venu au Parc Duden pour plus qu'un point. "On aurait aimé jouer plus haut, mais ça n'a pas fonctionné. Ils permutaient énormément, ils partaient en contre facilement ... Mais derrière, nous avons souvent pu jouer en homme contre homme et c'est l'une de nos forces", explique Peeters. "Le plan de jeu est clair avec le nouveau coach, on sait tous ce qu'on doit faire en perte balle et en possession".