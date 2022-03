Roman Bezus sort La Gantoise d'un bien mauvais piège face à Zulte Waregem !

Gand a bien failler laissé filer des points cruciaux à domicile face à Zulte Waregem, mais Roman Bezus a offert la victoire à son équipe en fin de rencontre.

Les victoires du RSC Anderlecht et de l'Antwerp ne laissaient pas le choix à La Gantoise : face à un Zulte Waregem terne, il faut prendre les trois points pour rester à portée du top 4, avant le rush final. Coup dur de dernière minute : Tarik Tissoudali, touché en demi-finale de la Coupe, est absent, laissé au repos afin de ne pas prendre de risque au vu des échéances à court et moyen terme (l'Europe, surtout).

Mais ces Buffalos n'ont pas besoin d'être au grand complet (Castro-Montes est également absent, suspendu) pour prendre Zulte Waregem à la gorge. Hjulsager, Kums, Depoitre et Malede combinent avec vivacité, et les Flandriens ne peuvent réagir qu'en contre ; Jelle Vossen, cependant, alerte Roef d'une tête sur un bon centre de Ciranni (8e). Ca ira ensuite trop vite pour Zulte : Malede trouve finement Hjulsager, qui temporise et sert Laurent Depoitre au point de penalty (12e, 1-0).

Zulte réagit presque, sur un contre mal anticipé par Davy Roef et qui permet à Zinho Gano de lober le portier gantois ... mais le buteur flandrien était hors-jeu. Il n'y en aura ensuite presque plus que pour La Gantoise, avec un Malede en jambes et un Hjulsager qui touche le poteau depuis la droite (18e), puis le frôle depuis la gauche après un petit numéro technique sur Pletinckx (32e). Vossen inquiète encore un peu Roef, une nouvelle fois servi par Ciranni, mais les hommes de Timmy Simons sont bien peu en verve.

Dès la reprise, Gand manquera encore le break avec un Depoitre qui bute encore devant Roef (46e) ; les Buffalos stagneront alors et Zulte Waregem s'ébrouera. Une grosse alerte signée Jelle Vossen ira s'échouer sur le poteau (66e), et c'est ensuite ce même Vossen qui punira méritoirement l'apathie gantoise, en suivant bien une tête de Gano repoussée par Roef (1-1, 71e).

L'émotion de Bezus

Comme souvent, il faudra cet électrochoc pour que l'équipe "dominante" se réveille un peu : bien emmenée notamment par l'excellent Jordan Torunarigha, La Gantoise réagit, mais Sammy Bossut intervient à deux reprises, devant Depoitre, puis devant Torunarigha lui-même sur le corner qui s'ensuit. Zulte Waregem fera le gros dos, et passera même près d'un 1-2 aux allures de hold-up quand Dompé force Roef à la parade (89e).

Gand poussera et on pense les Buffalos en route vers un match nul qui les placerait à 5 unités du top 4, un gouffre à quatre matchs de la fin de phase classique. Mais le football nous offrira l'un de ces moments si spéciaux : c'est finalement Roman Bezus, opportuniste sur un énième ballon repoussé par Bossut, qui offrira la victoire (2-1, 90e+3), laissant ensuite éclater une émotion rare dans son chef, et éclater la Ghelamco qui avait applaudi l'Ukraine avant le coup d'envoi. La Gantoise, cependant, a eu - très - chaud ...