Complaisant, Seraing a payé les pots cassés

Il y avait une énorme différence entre les deux équipes ce samedi soir au Pairay. Le Club de Bruges a oublié son élimination en étrillant les Métallos.

Le Club de Bruges a eu une semaine très contrastée. Après la démonstration face à l'Antwerp, les Brugeois étaient retombés sur terre en coupe de Belgique contre La Gantoise. Du coup, ce vendredi en conférence de presse, Alfred Schreuder avait annoncé que son équipe devait passer à autre chose pour oublier cette débâcle.

Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au Pairay, le Club n'a jamais tremblé, à part peut-être de froid. Dominant dès la première seconde, en tête au marquoir dès la 3ème minute grâce à Skov Olsen, le Club a dominé son sujet et très largement. D'ailleurs, sans un très bon Dietsch dans la première demi-heure, le score aurait pu être bien plus salé que le 0-3 de la pause. Car oui, dans la foulée, Rits profite du laxisme local pour planter le deuxième sur corner, et Skov Olsen plie le peu de suspense qu'il restait juste avant la pause en provoquant un CSC de Dietsch.

Et Seraing dans tout cela? Pas fort organisée, la défense est aux abois lors de chaque accélération brugeoise, et même lors de chaque possession de balle. Il faut ajouter à cela l'expulsion de Cachbach pour un tacle très appuyé sur la cheville d'Odoi. C'était entre le deuxième et le troisième but, et même si tout semblait déjà plié, cette action appelée par le VAR n'aura rien arrangé.

La deuxième période .... n'est pas très palpitante. Il faut dire que le Club de Bruges a joué mercredi dernier et a d'autres échéances qui arrivent, alors que Seraing n'y arrive plus. Les nombreux changements dans les deux camps n'aident pas non plus à garder du rythme. Bas Dost, monté au jeu, profite cependant d'une nouvelle offrande de Skov Olsen pour participer à la fête (0-4). Skov Olsen plante encore une petite fleur en fin de match, confirmant son statut d' homme du match (0-5).

Au final, le Club de Bruges s'impose donc et ne laisse pas l'Union s'envoler. Le prochain défi de Schreuder sera de garder de la constance dans cette équipe, à commencer par samedi prochain sur la pelouse d'Ostende.