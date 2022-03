Malines partage face à de vaillants Trudonnaires

Pas de vainqueur ce soir au Stayen entre Saint-Trond et Malines.

Vrancken devait faire sans de nombreux éléments. Thoelen remplaçait Coucke comme prévu dans les cages. Iebe Swers était titulaire à droite de la défense, à la place de Walsh. Gouet était aligné en l'absence de Vinicius. Du côté de Saint-Trond, Dony et Klauss étaient titulaires.

Malines, face au bloc bas du STVV, avait du mal à développer leur jeu. Storm testait Schmidt (6e), Swers centrait en retrait vers Cuypers mais l'attaquant manquait sa reprise (16e). Saint-Trond restait presque à 11 dans sa moitié de rectangle, et ne se ménageait qu'une seule demie-occasion, via une tête de Teixeira sans aucun danger (25e).

Malines attendait le bon moment pour frapper. La défense du STVV était anormalement haute. Hairemans lançait parfaitement en profondeur Nikola Storm. L'attaquant malinois s'arrachait devant Al-Dakhil et arrivait à centrer pour Cuypers. Teixeira intervenait, mais loupait son dégagement. Le numéro 14 du Kavé ne se faisait pas prier (32e).

La fin de la première mi-temps s'emballait un peu. Malines était surpris par l'intensité mise soudainement par Saint-Trond et pataugeait. Konaté combinait bien avec Klauss mais Thoelen s'interposait bien devant le Guinéen. Les deux défenseurs centraux Vanlerberghe (37e) et Van Drongelen (39e) étaient avertis. L'arbitre, Monsieur Bert Put, décidait de ne pas exclure Van Drongelen après vérification du VAR. Hairemans partait seul au but, mais poussait son ballon trop loin (43e).

Le réveil trudonnaire

Dès le début de la seconde mi-temps, Bernd Hollerbach décidait de remplacer son défenseur central et capitaine Teixeira par Shinji Kagawa.

Les Trudonnaires démarraient la seconde mi-temps le couteau entre le temps, avec des intentions bien plus offensives. Leur position haute sur le terrain, sujette aux contres, était compensée par un pressing intense. Malines reculait de plus en plus dans sa moitié de terrain et n'arrivait plus à construire.

Sur un mouvement rondement mené depuis l'aile droite, Hara centrait au second poteau. Joao Klauss suivait bien et reprenait. Le ballon rentrait dans le but après avoir heurté la barre (61e). L'ancien attaquant du Standard, qui a vécu des derniers mois très compliqués, exultait et enlevait son maillot. Il était remplacé quelques minutes après et n'en était d'ailleurs pas content du tout.

Le match avait clairement changé de sens. Thoelen était à nouveau mis à contribution (65e). Kagawa montrait qu'il n'avait rien perdu de son talent, en étant actif tant à la relance qu'à la distribution. Saint-Trond poussait, et était à deux doigts de prendre l'avantage. Le centre de Mory Konaté était repris par Christian Brüls. La frappe surpuissante de l'ancien joueur de Nice passait juste à côté des buts malinois (71e).

Malines essayait bien de sortir un peu la tête de l'eau, avec quelques opportunités. Storm servait idéalement Cuypers, mais il tardait à finir et un défenseur revenait bien dans son dos (84e).

Thoelen sauvait ensuite Malines dans les derniers instants du match, en s'interposant sur un essai de Kagawa (90e+5).

Un score final d'un but partout, donc. Un résultat assez logique. Saint-Trond y est allé avec les tripes et mérite ce nul. Néanmoins, les Trudonnaires peuvent probablement faire une croix sur le top 8. Malines gaspille encore et aligne son deuxième nul d'affilée. Il faudra un miracle pour que le Malinwa aille en play-off 1. Par contre, et c'est l'objectif de Vrancken : le top 8 ne devrait plus lui échapper.