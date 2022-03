En une mi-temps, Anderlecht a coulé Ostende

Le Sporting d'Anderlecht a parfaitement réussi sa semaine en mettant la pression sur La Gantoise et en restant au contact de l'Antwerp et de Bruges.

Après la qualification pour la finale de la Coupe de Belgique, le sporting d'Anderelcht s'est lancé dans une opération top 4 qu'il faut accomplir en 5 actes. Pour débuter, et avant de jouer l'Antwerp qui a mis la pression en l'emportant difficilement contre le Beerschot, c'est le KV Ostende de Vanderhaeghe qui se déplace au Lotto Park.

Comme on l'a répété plusieurs fois, ce duel se joue sans Debast (blessé), Murillo et Kompany (suspendus tous les deux). Du coup, Bogdan Mykhailichenko est titulaire sur le côté droit de la défense alors que Magallan reste dans l'équipe. En face, il est clait que les Côtiers ne sont pas venus pour mettre du rythmeet pour ouvrir le jeu. Ils n'ont rien à perdre c'est vrai, mais n'ont rien non plus à gagner finalement, étant pratiquement sauvés.

Du coup, lors du premier acte... c'est triste.... mais vraiment triste. Le point d'orgue de ces 45 premières minutes est la présence d'un pigeon sur le terrain, qui va être chassé par plusieurs joueurs, et même par le ballon. Les occasions? Elles sont rares et finalement c'est même pratiquement Ostende qui a les meilleurs opportunités sans réellement être dangereux. D'ailleurs, le public ne s'y trompe pas en siufflant ses ouailles à la pause.

Après 15 minutes au chaud, la rencontre se débloque. Dos au but, Zirkzee dévie pour Refaelov qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score du plat du pied (50', 1-0). Une délivrance pour le Lotto Park puisque ce but va ouvrir les espaces, mais soulage surtout le public local qui voyait déjà le piège se tendre sur son équipe.

Mais les Anderlechtois ne sont pas dans un grand jour, cela se confirme par la suite puisqu'à nouveau, il ne se passe plus grand chose sur la pelouse (à part le retour du pigeon, qui est cette fois venu accompagné). Mais les changements apportent un vent de fraîcheur et après un but annulé (très justement) pour Raman, Verschaeren tue tout suspense dans cette rencontre après un une-deux avec Kouamé (78', 2-0). Dans la foulée, Benito Raman termine le travail en ne loupant pas son un contre un avec Scherpen (82', 3-0).

Le Sporting d'Anderlecht s'impose donc et reste dans le sillage de l'Antwerp et du Club de Bruges avant d'affronter le Great Old dans une fin de championnat qui sera haletante pour les Bruxellois.