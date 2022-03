Un Antwerp très moyen remonte le Beerschot grâce à un doublé de Frey

Le Beerschot a bien failli créer une grosse surprise cet après-midi au Bosuil. Mais le VAR et un Michael Frey ultra-efficace en ont décidé autrement...

L'Antwerp accueillait le Beerschot ce dimanche au Bosuil. Le Great Old se devait de réagir après son 3 sur 12.

Brian Priske pouvait à nouveau compter sur Ritchie De Laet.

Côté Beerschot, Mike Vanhamel ayant quitté le groupe, Wouter Biebauw reprenait place dans les cages. Felipe Avenatti était titularisé. Holzhauser était à nouveau sur le banc. En dernière minute, Bourdin était mis sur le banc et De Smet prenait place dans le 11.

Le Beerschot crée la surprise

L'Antwerp poussait dès l'entame et Biebauw devait déjà s'interposer. Miyoshi enroulait, le gardien du Beerschot se détendait bien (4e). Nainggolan (5e) et Yusuf (9e) tentaient ensuite leur chance de loin.

Le Beerschot sortait progressivement et se créait quelques opportunités. Le corner de Sebaoui était recoupé, Butez s'interposait (13e). Le jeune Belge tentait ensuite lui-même sa chance (18e).

A la 20e minute, les fans des Rats grondaient : Sebaoui essayait de dribbler Butez, le joueur du Beerschot s'effondait dans le rectangle. Monsieur Nathan Verboomen ne bronchait pas, même après intervention du VAR.

Un deuxième tournant survenait dèjà dans ce match. De Laet, visiblement encore touché par sa blessure à la cheville, laissait sa place à Buta (33e). En difficulté dès sa rentrée, le Portugais ne pouvait pas empêcher Shankland de centrer en retrait. Avenatti déviait subtilement et le ballon était repris par Dom, qui faisait 0-1 à la stupeur générale (42e) ! Le Beerschot menait à la mi-temps et n'avait pas volé son avance.

Frey, comme une évidence

Priske essayait de réagir et remplaçait Yusuf par Benson et Miyoshi par Samatta. L'Antwerp essayait de revenir au score, mais se montrait brouillon.

Mais comme très souvent cette saison, Frey sauvait tout. Il était au départ et à la finition d'une action où Balikwisha s'illustrait par sa qualité de centre. Le Suisse s'étirait et poussait le ballon au fond des filets (62e). Les fans de l'Antwerp se faisaient encore remarquer et lançaient un fumigène sur le terrain.

Le jeu était hâché et les fautes pleuvaient. De Smet laissait les Rats à 10 après une deuxième jaune et une faute sur Benson.

La fin de match s'animait, les esprits s'échauffaient et le Beerschot pensait prendre l'avantage face à son éternel rival. Benson était accroché et les visiteurs remontaient le ballon. Sebaoui partait dans une chevauchée folle et servait Shankland. L'Ecossais crochetait et enroulait, Butez était impuissant (75e) ! Mais le VAR vérifiait la phase et annulait le but : il y avait bien faute sur Benson au début de l'action. Les joueurs du Beerschot protestaient et Holzhauser prenait la jaune depuis le banc.

Un tournant, un de plus. Car moins de 10 minutes plus tard, c'est encore et toujours Frey qui débloquait la situation et brisait les coeurs du Beerschot. Un centre de Nainggolan était remis par Samatta au Suisse. Sa reprise du plat du pied ne laissait aucune chance à Biebauw (83e).

Malgré une nouvelle prestation très fade, l'Antwerp renoue avec le succès et revient à 4 points de Bruges. Le Beerschot tentera de sauver l'honneur sur les 4 matchs qui restent mais jouera sans nul doute en D1B l'an prochain.