Un triplé d'Undav porte l'Union vers un succès éclatant à OHL !

OHL a ouvert le score, et répondu du tac-au-tac en première période. Mais l'Union Saint-Gilloise a pu compter sur quelques buts magnifiques, et notamment un triplé de Deniz Undav ...

Le nouvel objectif de l'Union après avoir assuré le top 4, il est désormais clair : ne pas lâcher ce leadership et, si possible, ces quelques points d'avance pour se permettre de rêver en phase finale. Et après la victoire sur le fil à Courtrai, c'est encore un déplacement périlleux pour Mazzù et ses troupes, chez un OHL qui était allé s'imposer au Parc Duden avec brio.

Pour l'occasion, Kacper Kozlowski, très bien monté au Stade des Éperons d'Or, est titulaire pour la première fois, dans un rôle très hybride et libre. Louvain, rapidement, se fait peur seul, une passe latérale de Kaba offrant une frappe dangereuse à Teuma (2e) ; Mercier répond d'une ouverture vers Al-Tamari qui force Moris à sortir dans les pieds (3e). OHL n'a cependant pas l'air serein, peinant à se dégager ... mais il ne faudra qu'une fois : un centre de Chakla, qui profite des espaces laissés par Lapoussin, force Kandouss à une main un peu bête. C'est penalty ; Anthony Moris pare d'abord l'envoi de Siebe Schrijvers, mais l'arbitre fait retirer le Louvaniste, qui ne se loupe pas deux fois (10e, 1-0).

L'Union sera dès lors forcée d'accélérer le tempo, et presse toujours aussi haut une défense louvaniste en difficulté : Nielsen frappe dans les gants de Runarsson, Lapoussin dribble côté gauche (et réclame un penalty sur un joli crochet), Nieuwkoop et Kozlowski passent près du 1-1 sur divers corners. Le même Kozlowski, au départ timoré, rentre dans son match, et c'est d'une belle feinte de corps de sa part que débute l'action du 1-1. Mais si le centre de Lazare par après est impeccable, que dire de la volée "Van Basten-esque" de Deniz Undav (1-1, 27e), qui inscrit là une deuxième merveille en autant de matchs ?

Le match, très agréable, se rééquilibre, avec un OHL dangereux en contre : Schrijvers et Kaba combinent, ce dernier lance joliment Xavier Mercier qui s'avance, et heurte la latte (41e). Les équipes rejoignent le vestiaire dos-à-dos, avec pour ombre au tableau à Leuven la blessure de Casper De Norre après la demi-heure.

En patrons

Le scénario du match est cependant prévisible à la reprise : l'USG prend les commandes, OHL joue l'attentisme et le contre, comme cela avait particulièrement bien marché au Stade Marien. Mais cette Union-là ne s'en laissera pas compter. Très vite, le 1-2 tombe un peu de nulle part : un centre un peu anodin, mais vicieux de Teuma est coupé par Deniz Undav en renard, qui surprend un Runarsson trop hésitant (1-2, 48e). Ca chauffe : Shengelia doit dégager de la tête pour éviter le break d'emblée.

Sory Kaba et Xavier Mercier, bien seuls, tentent d'amener le danger en contre, sans succès, et alors qu'on pensait avoir vu le but du week-end dès l'égalisation d'Undav, Teddy Teuma amène déjà un concurrent : le capitaine unioniste perce, dribble dans l'axe et fait 1-3 devant un Den Dreef qui applaudit (58e). Le coup de massue suit : Kozlowski est arrêté fautivement à la limite du rectangle, et la VAR indique un penalty alors que Nielsen s'apprêtait à donner le coup-franc. Undav, encore, transforme (1-4, 61e).

Le match, forcément, est terminé. Lazare, d'un coup du sombrero (66e), et Mercier d'un crochet court (73e) font le spectacle pour un stade résigné, car cette défaite coûte aussi très cher à OHL dans la course au top 8 (désormais à 5 points minimum). Il n'y aura même pas de baroud d'honneur, Sory Kaba, au demeurant très en jambes, ne pouvant conclure une offrande de Mercier (80e) alors qu'il avait dribblé Moris. Score final 1-4 : l'USG a fait le job avec panache, et met la pression sur Bruges qui ira à Ostende avec 10 points de retard sur la tête ...