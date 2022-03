🎥 Undav a encore inscrit un bijou : "Plus beau qu'à Courtrai !"

Quel but fantastique encore une fois de la part de Deniz Undav, et quel match de l'Allemand auteur d'un triplé !

Deniz Undav a surgi comme un diable de sa boîte, alors qu'il vivait jusque là un match compliqué : une volée puissante, sans contrôle, pour remettre les deux équipes à égalité - le premier but d'une série de trois qui a lancé l'Union vers un beau succès à Den Dreef. "Nous avions perdu le premier match contre eux, ça fait donc beaucoup de bien, et mes trois buts rendent ça encore plus agréable. Notre meilleure mi-temps ? Parmi les meilleures, oui", déclare l'attaquant unioniste après la rencontre, sourire aux lèvres.

L'USG n'a pas paniqué après avoir bêtement concédé un penalty. "Nous avions un plan de jeu et avons tenté de le respect malgré cette petite erreur. Nous voulions le faire pour Isma (Kandouss, nda)", pointe Undav, qui a rapidement égalisé de cette splendide volée. "Ce but est plus beau que celui à Courtrai, je le choisis à tous les coups ! En un temps, c'était parfait. Le centre de Lazare est beau également", se réjouit-il.

Un vrai 9, même seul

Après un but de renard, Undav a ensuite pu tirer le penalty pour inscrire un triplé. "Nous avons discuté avec Teddy (Teuma). Il avait aussi inscrit un joli but, et il était le tireur désigné, mais il m'a dit "tu as besoin d'un but, mon ami", et j'ai pris le ballon", raconte l'Allemand, épanoui même sans Dante Vanzeir. "Les experts pensent ce qu'ils veulent. Dante est important, bien sûr, mais nous prouvons que nous pouvons nous en sortir sans lui".

C'est même sans compère en attaque que Deniz Undav a brillé ce soir à Den Dreef. "J'ai déjà joué seul en pointe en Allemagne, je sais le faire. Aujourd'hui, je jouais avec Kozlowski, qui est plutôt un 10. C'est différent de Dante. Mais je suis sûr que Dante saurait marquer sans moi aussi", sourit-il. "Je lui dis de rester en forme, et il reviendra au meilleur moment".

