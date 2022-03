L'Union déjà "championne" de la phase classique ? "Non, on ne supportera pas Ostende"

Si Bruges ne bat pas le KV Ostende, l'USG sera mathématiquement assurée de terminer la saison régulière en tête. Un sacré symbole.

Cela aura été une donnée importante cette saison : l'Union Saint-Gillloise a joué avant ses concurrents, leur rejetant la pression en cas de bon résultat. "C'est vrai, je n'y pensais pas", souriait Deniz Undav. "Je ne pense pas que ça avait vraiment d'importance au début. Ca en a peut-être un peu plus maintenant, et c'est plus confortable. Mais ce sont de grosses équipes. Bruges, Anderlecht, l'Antwerp - ils sont habitués à cette pression, je ne crois pas qu'ils en aient peur", relativisait l'Unioniste.

Par contre, ce qui est certain, c'est que Bruges, en cas de perte de points à Ostende, ne pourra plus rattraper l'Union Saint-Gilloise. "Non, je ne regarderai pas le match, honnêtement. Si ça arrive, tant mieux, c'est magnifique, mais je ne supporterai pas Ostende pour autant".

Un beau cadeau d'anniversaire pour Mazzù ?

Ce samedi, Felice Mazzù fête son anniversaire ... et pourrait donc recevoir un beau cadeau. Sera-t-il pour autant supporter du KVO ? "Je supporterai ma femme, car c'est un jour libre", blague-t-il. "Plus sérieusement, même si ce serait une double célébration, nous regardons vers nous-mêmes. Ce serait un avantage symbolique, mais pas plus. Bruges avait une large avance sur Genk la saison passée et a presque été rattrapé. Nous voulons prendre du plaisir et terminer le plus haut possible, c'est tout".