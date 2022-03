Marc Brys résigné : "Ce n'est pas l'Union, mais Undav qui nous tue"

Le match aurait difficilement pu mieux commencer pour OHL. Si l'équipe de Marc Brys s'est inclinée 1-4 contre l'Union, c'est en grande partie grâce à Deniz Undav. Avant la pause, l'Allemand a mis son équipe à l'abri avec un but de classe mondiale. En seconde période, il a complété son triplé.

"Nous étions bien dans le match dès le début. Nous avons joué de manière ouverte et directe, avec beaucoup de pression à l'avant. Après cela, nous ne voulions absolument pas tomber dans leur piège. En seize matchs, ils n'ont pas perdu une seule fois à l'extérieur, ce qui n'est pas un hasard. Ils ont eu le ballon et nous avons pu nous en sortir trois ou quatre fois. Malheureusement, nous avons été négligents dans le dernier geste. Après le 1-2, lnotre force et notre mentalité ont sensiblement diminué", a déclaré Marc Brys.

"Le tournant du match ? C'est simple : il s'appelait Undav. Ce n'est pas l'Union, mais Undav qui nous tue. Son premier but était phénoménal, le second était peut-être encore meilleur. En une fraction de seconde, il a pris position derrière le colosse qu'est Dewaest. Quand on voit ensuite avec quelle lucidité il envoie la balle dans le filet ... Vous devez être capable de reconnaître sa supériorité. La classe de cet attaquant a fait la différence", a conclu Brys.