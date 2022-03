OHL n'a pas récidivé face à l'Union : "À l'image de notre saison..."

Xavier Mercier aurait pu mettre son équipe aux commandes à la pause si sa frappe n'avait pas heurté à la latte. À la place, OHL a craqué en seconde période face à l'Union.

C'est un Xavier Mercier un peu écoeuré qui s'est présenté en zone mixte peu de temps après la défaite (1-4) d'OHL ce vendredi contre l'Union Saint-Gilloise. "L'analyse, elle est vite faite, on a fait trop d'erreurs défensives", souffle-t-il. "Tu as le meilleur buteur du championnat en face de toi et tu lui laisses trop d'espaces, ça se paie cash. On le savait avant le match, on savait comment les contrer, puis sur le premier but, il a 2-3 mètres pour frapper, sur le second, je ne sais même pas comment il marque. On laisse Teuma dribbler sur le troisième, et on provoque un penalty", énumère ensuite Mercier.

OHL n'a pour autant pas disputé un mauvais match. "On fait une bonne première mi-temps et on peut même mener sans la latte. Notre victoire au match aller ? Ca n'était pas dans les esprits, mais on mène au score, on est bien dans le match ... Même à 1-1, on a d'autres occasions", regrette Xavier Mercier. "Et puis leurs buts s'enchaînent et comme on est en manque de confiance, c'est fini".

On a alterné le bon et le moins bon toute la saison

Avec cette défaite, c'est probablement le top 8 qui s'éloigne pour de bon. "Mathématiquement, c'était encore possible, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait. Prendre 1-4 à domicile, devant un public nombreux, ça fait mal. On va devoir digérer ça, puis on verra comment aborder la suite", se résigne le médian louvaniste, qui assène ensuite : "On a alterné le bon et le moins bon toute la saison, ce match est à cette image. On manque de constance. OHL est à sa place au classement aujourd'hui".