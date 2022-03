Mazzù avait prévenu ses joueurs : "Louvain était l'une des deux équipes à nous avoir bougés"

L'USG a refait le coup : menée, comme à Courtrai, elle a renversé la situation pour l'emporter, cette fois de manière bien plus tranquille que la semaine passée.

L'Union n'était pas rentrée dans le match de la meilleure des façons. "Nous avons mal entamé notre rencontre", concède d'emblée Felice Mazzù. "OHL sortait bien les ballons et nous mettait en difficulté. Mais nous sommes bien remontés sur la pelouse et avons réussi à corriger le tir. Ce n'est pas un manque d'humilité de dire que nous méritons cette victoire".

Une victoire qui fait du bien, car Louvain avait déjà posé problème à l'USG lors du match aller. "C'est un groupe qui ne lâche rien, qui va vers l'avant, qui a soif de victoire. Mon équipe ne me surprend pas, ce serait un manque de respect de ma part de dire ça", déclare Mazzù. "Mais nous avions le match aller en tête. J'ai rappelé aux joueurs que deux équipes nous ont mis à mal cette saison : La Gantoise, malgré un résultat positif pour nous, et OHL qui nous avait bougés et méritait sa victoire. C'était l'équipe contre laquelle il était le plus possible que nous perdions des points".

Ce groupe sait retourner une situation, même si ça n'arrivera pas toujours

L'Union Saint-Gilloise a donc réagi au mieux. "Les gars avaient en tête de faire un gros match. C'est un groupe en pleine confiance, qui fait des petites erreurs mais sait y répondre", se réjouit Felice Mazzù. "Ils savent également renverser une situation, même si cela n'arrivera pas toujours".