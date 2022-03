Kacper Kozlowski, une première titularisation sous forme de montée en puissance

Demi-surprise après sa belle montée au jeu à Courtrai, Kacper Kozlowski était titulaire ce vendredi à OHL. Une première pour le Polonais, qui a commencé timidement.

Il était l'un des joueurs que l'on attendait le plus de voir à l'oeuvre après le mercato hivernal : Kacper Kozlowzki (18 ans) n'a en théorie "rien à faire" à l'Union Saint-Gilloise, un peu comme un certain Percy Tau à l'époque, et est arrivé via Brighton & Hove Albion auquel il a coûté la modique somme de 10 millions d'euros. Peu de clubs en Belgique pourraient se le payer, et pourtant, c'est à l'USG que Kozlowski lance sa carrière à l'étranger.

Mais il aura mis le temps avant de pointer le bout de son nez. Quelques minutes anonymes en janvier, puis une blessure ; sa "vraie" première, c'était la semaine passée, quand il est entré à la mi-temps pour participer à la remontée de son équipe à Courtrai. Sans grande surprise, ses concurrents (Mitoma et Millan, surtout) n'ayant pas saisi leur chance aux côtés d'Undav, il était titulaire pour la première fois ce vendredi.

Des qualités évidentes

Une rencontre disputée dans un rôle un peu hybride : souvent dans l'axe, parfois décrochant, parfois décalé sur l'aile, le très solide Kozlowski (1m82 mais un physique loin d'être celui du poète annoncé) a commencé timidement sa rencontre. Plus habitué, avec le Pogon Szczecin, à un rôle de milieu relayeur en retrait, on lui demandait ici d'évoluer un cran plus haut, et il a encore des progrès à faire dans l'infiltration. Techniquement, cependant, le toucher de balle est propre et le port tête haute, signe qui ne trompe pas.

"Beaucoup de vos collègues se demandaient pourquoi je ne l'avais pas aligné plutôt, en rapport notamment à son prix", ironisait Felice Mazzù en conférence de presse au moment d'évoquer la prestation de Kacper Kozlowski. "On a vu qu'il lui fallait un peu de temps. Il a été bon, a réussi de belles choses, et devra progresser sur certains plans, c'est naturel". Pour autant, le plus jeune joueur de l'histoire de l'Euro (deux montées au jeu l'été dernier) a été décisif : sur le splendide butu d'Undav, Lazare est libéré par sa très belle feinte ; c'est ensuite le Polonais qui provoque le penalty tuant le match. Pas mal pour une première. On s'attend à le revoir ...