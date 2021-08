Inexistant, le Club de Bruges prend une énorme claque à La Gantoise !

Les Buffalos se sont offerts une victoire d'anthologie contre un Club de Bruges qui est venu tendre plusieurs fois l'autre joue lors de la bataille des Flandres.

Le Club de Bruges est le grand favori, tout le monde est unanime. Même avec les playoffs de fin de saison, l'effectif actuel de l'équipe est très costaud et que dire de leur campagne de transfert. Cependant, ce dimanche sur la pelouse du rival gantois, Bruges n'avait de Club que le nom.

Alors que la tête des joueurs a été dans les étoiles après le tirage au sort, ils sont vite revenus sur terre. Le premier à avoir posé le pied au sol est certainement Philippe Clement. Depuis le début de la saison, le coach des Gazelles affirme à raison qu'il donne sa chance aux jeunes. Sur la pelouse gantoise, il s'est tout simplement trompé en abusant de la jeunesse.

Aligner en défense centrale Mechele, Van Der Brempt et Mbamba, c'est un peu trop de bricolage pour pouvoir revenir à la maison avec un ou plusieurs points. Deux joueurs sur les trois ne jouent en effet pas à leur position naturelle, un est même sur son mauvais pied: les hommes de Vanhaezebrouck en ont bien profité et dès le début de la rencontre.

Il ne faut que 10 minutes à Nurio pour planter Mata et centrer pour Tissoudali qui mystifie Mbamba pour l'ouverture du score (10', 1-0). Au quart d'heure de jeu, Nurio s'infiltre cette fois dans le rectangle dans le dos de Van Der Brempt, Mechele le fauche lors d'un dribble: penalty indiscutable, De Sart se charge d'alimenter le score (15', 2-0). Les mines sont basses, les passes sont mauvaises, les déplacements sont hasardeux: c'est certainement la pire mi-temps de Bruges sous l'ère Clement.

Ce n'est pas terminé car juste avant la pause, Mata dégage le ballon sur Van Der Brempt, Nurio en profite pour s'en aller planter tranquillement le troisième but (42', 3-0). Clement ne sait plus quoi faire, et à la pause il fait monter Bas Dost.

Du changement sur la pelouse? Oui car Bruges a la possession, pour les occasions on repassera, pour les buts aussi. Par contre Bezus lui se fait remarquer. A peine monté au jeu, il dribble 5 joueurs de Bruges pour s'en aller planter une nouvelle rose dans le jardin d'un Mignolet dépité (61', 4-0). Dans la foulée, tout s'emballe à nouveau puisque Vanaken réduit la marque d'une volée sur corner (65', 4-1), avant que Depoitre ne soit à la bonne place après un superbe travail de Tissoudali (66', 5-1). Le champion touche le fond lorsque sur une passe en retrait, Mignolet laisse passer le ballon....qui rentre dans le but (79', 6-1).

Les Brugeois ont donc pris la tasse à Gand, et une belle. Une aussi lourde défaite avec 6 buts encaissés n'était plus arrivé au Club de Bruges depuis le 11 novembre 2012 à Anderlecht (défaite 6-1). Ce soir-là, Philippe Clement était sur le banc à la suite du départ de Georges Leekens. L'histoire repasse les plats, et Bruges va maintenant devoir vivre avec cette défaite pendant deux semaines avant de recevoir Ostende... et le PSG.