Julien De Sart, buteur heureux: "On savait qu'on pouvait gagner, mais de là à en mettre 6..."

Le Liégeois a été l'un des hommes en vue dans l'équipe de Vanhaezebrouck.

Deux buts en une semaine, avec à la clé deux victoires dont une large contre le Club de Bruges: le Liégeois Julien De Sart est un homme heureux. Il n'est cependant pas surpris de la victoire des siens ce dimanche.

"Une victoire inattendue? Non, on savait qu'on pouvait gagner, mais les chiffres sont énormes. On ne pensait pas en mettre 6 mais quand nous sommes efficaces... Nous savions que nous avions des qualités, nous nous sommes focalisés sur notre jeu, on voulait les faire douter. Depuis quelques semaines nous jouons bien, mais on encaissait beaucoup. On a montré aussi qu'on pouvait être solide défensivement".

© photonews

L'ancien joueur de Courtrai a aussi généré une première ce dimanche: "Oui, j'ai marqué sur penalty et c'est mon tout premier en D1. J'ai cru entendre que ces dernières années il y avait eu quelques soucis avec les penalties ici à Gand. A l'entraînement j'en tire pas mal lors des exercices et je gagne les petits jeux. Le coach m'a désigné, j'ai marqué et ça fait plaisir".

Selon le milieu de terrain, le public a fait aussi la différence: "Je ne sais pas si on aurait eu le même score dans un stade vide. On a marqué un but, puis deux et là on sentait les supporters qui nous poussaient. C'est encore plus plaisant de jouer et de gagner ce genre de match dans un stade pratiquement plein."