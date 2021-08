Hein Vanhaezebrouck surprend: "Je devrais créer une société d'ascenceurs"

Le truculent coach de La Gantoise s'est aussi mis à la place de Simon Mignolet.

La Gantoise s'est donc largement imposée contre le Club de Bruges. Si Hein Vanhaezebrouck était bien évidemment heureux de la victoire, il ne pouvait qu'avoir une pensée pour certains joueurs brugeois.

"J'avais mal lors du sixième but, surtout pour Mechele et Mignolet", déclare le coach des Buffalos en conférence de presse. J'ai été footballeur et des moments comme ça sont difficiles à vivre. Je n'ai pas célébré ce but car je sais que c'est difficile de prendre beaucoup de buts, alors de cette façon-là..."

Il revient ensuite sur la rencontre: "Oui, nous avons été efficaces, mais nous n'avons rien volé. je comprends que les personnes qui ne suivent pas La Gantoise chaque semaine soient étonnés, car ils pensent peut-être que nous sommes dans une mauvaise saison, que c'était la crise, que nous étions à la cave. Maintenant, si je les écoute, nous commes au 7ème ciel. Je devrais peut-être créer une société d'ascenceurs".