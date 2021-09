Eupen domine un Beerschot catastrophique et reste en haute du classement

Le Beerschot s'est tiré non pas une mais deux balles dans le pied dans cette rencontre.

On le sait, depuis le début de la saison le Beerschot est au fond du trou. Avec un seul petit point au compteur, les Rats ont déjà changé de coach puisque Peter Maes est parti alors que Javier Torrente est arrivé avec son staff.

Quand un coach arrive, on attend une nouvelle dynamique et du changement, surtout sur la pelouse. Cependant, les Anversois vont se saborder eux-mêmes. A la 4ème minute, Van Den Bergh tacle Nuhu qui filait seul au but: le carton est rouge, les Mauves déchantent déjà. Dans la foulée, un coup franc de Peeters trouve Beck pour l'ouverture du score (8', 0-1). Tout est encore plus clair quand De Smet tacle Nuhu par derrière de façon assez scandaleuse. A 9, ce sera compliqué pour la lanterne rouge.

En seconde période, Eupen a plutôt tendance à conserver le ballon sans se précipiter. C'est à la suite d'une belle action que Kayembe plante le deuxième but des siens, le troisième de sa saison (59', 0-2). Il n'y a plus vraiment match sur la pelouse, et dans les tribunes les supporters locaux donnent de la voix. Eux, ils auront réussi leur match. Dans l'indifférence générale, Preveljak va ajuster Van Hamel pour fixer les chiffres (87', 0-3).

Sans dominer, sans se mettre en difficultés, Eupen s'impose donc au Kiel pour la deuxième saison de suite. Cela leur permet d'avoir 17 points au classement, soit un de moins que le Club de Bruges. Voilà un vrai bon début de saison. Le Beerschot par contre....