Dominer n'est pas gagner

Le Club de Bruges a dominé la rencontre de la tête et des épaules mais n'a jamais su inverser la tendance après avoir donné un gros cadeau en première période.

En Ligue des Champions, l'équipe du Club de Bruges a montré à l'Europe entière qu'elle pouvait, au moins le temps d'un soir, rivaliser avec les plus grandes formations du continent. En Belgique, les joueurs de Clement ont l'habitude de dominer la plupart de leurs rencontres, avec une grosse possession de balle et la plupart des occasions du match.

Ce vendredi, contre une équipe de OHL venue pour défendre, avec 5 défenseurs et 2 médians défensifs, la physionomie de la rencontre aura été celle attendue. Les champions en titre ont mis quelques minutes avant de rentrer dans le match, mais une fois le premier quart d'heure passé, les occasions se sont succédées. Mais face à cette défense très basse, ne laissant que peu d'espaces, le trio formé de Lang, De Ketelaere et Sowah n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer avant la pause. Mats Rits aura été le joueur le plus dangereux, mais Romo est attentif, comme sur les centres de Mata et de Sobol.

Comme souvent dans le football, lorsqu'une équipe domine, elle s'expose... sauf que ce vendredi le Club s'est mis en difficultés tout seul. Nsoki, peu à son avantage, manque sa passe en retrait vers Mignolet et offre un corner. Sur celui-ci, Özcazar est bien seul dans la zone de Nsoki pour ouvrir le score (42', 0-1). Marc Brys remercie pour ce double cadeau.

La seconde période accouche du même scénario: un Club de Bruges dominant, maladroit parfois dans le dernier geste même si Romo doit bien plus s'employer que lors des 45 minutes initiales. Rits, De Ketelaere, Mbamba, Lang: tous s'y essaient, même Bas Dost, monté au jeu pour un Sowah qui n'aura pas trop créé de problèmes à son ancienne équipe.

La lumière brugeoise va venir de la défense et de Mata, qui s'infiltre et frappe du gauche au premier poteau. Romo se laisse surprendre (77',1-1), il reste du temps pour que Bruges s'assure de passer cette 9ème journée en tête du championnat. Dans la foulée du but, c'est surtout le jeune Maertens qui trouve le poteau gauche de Mignolet. Pour sa deuxième occasion de la rencontre, OHL a manqué le braquage.

Les visiteurs verrouillent bien comme il faut dans le dernier quart d'heure et les Louvanistes rentrent avec le point du nul. Pour Bruges, ce n'est pas une défaite, mais un nul qui pourrait coûter la première place du classement.