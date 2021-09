Le Standard de Liège n'y arrive toujours pas

Ce samedi soir, le Standard de Liège recevait Saint-Trond lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League. 20.456 supporters étaient présents à Sclessin.

Mbaye Leye devait encore se passer des services de son capitaine Kostas Laifis et alignait la même charnière centrale que contre Anderlecht, à savoir Al-Dakhil et Gavory. Le T1 des Rouches décidait d'opter pour un 4-2-2-2 et d'aligner Cimirot et Raskin dans l'entrejeu et de laisser Bastien sur le banc. Rafia, titulaire aux côtés d'Amallah, devait alimenter le duo Muleka-Klauss. Côté trudonnaire, Bernd Hollerbach alignait son équipe type, celle qui s'est inclinée 1-2 contre Genk le week-end dernier.

Le round d'observation entre les deux formations durera une mi-temps entière, une longue période durant laquelle Schmidt et Bodart n'auront pratiquement eu aucun arrêt à effectuer. Une partie équilibrée animée de duels, mais aussi de beaucoup de déchets techniques. Les Rouches auront beaucoup de difficultés à construire et à faire douter des Trudonnaires bien organisés. C'est finalement le Standard de Liège qui ouvrira la marque via un coup franc direct de Gavory (44e), 1-0.

© photonews

Obligé de sortir, Saint-Trond obtiendra une opportunité après une perte de balle liégeoise avec l'incursion de Suzuki dans la surface, mais le Nippon ne parviendra pas à réussir sa pichenette devant Bodart (47e). Toutefois, Konaté permettra aux visiteurs de revenir à égalité grâce à une frappe puissante qui laissera Bodart sur place (53e), 1-1.

© photonews

Le dernier rempart liégeois devra effectuer une parade à l'heure de jeu sur une jolie reprise de Reitz à l'entrée de la surface (60e). Alors que c'était "Match au bout de l'ennui" durant une heure de jeu, la partie se décantera durant la dernière demi-heure avec deux équipes qui pousseront pour aller planter ce deuxième goal. Plus de mouvements et d'espaces, mais encore beaucoup d'erreurs au niveau de la justesse technique. Les Trudonnaires glaceront Sclessin en prenant les commandes de la rencontre en fin de partie. Brüls distillera un caviar à Reitz qui propulsera le ballon au fond (89e), 1-2. Le score ne bougera plus.

© photonews

Le Standard de Liège n'y arrive toujours pas face à Saint-Trond, sa bête noire. Sur leurs cinq dernières confrontations, le club liégeois ne s’est pas imposé une seule fois (deux partages et trois défaites). Cela fait désormais six matchs sans victoire contre le STVV.

Le matricule 16, qui n'a (presque) rien montré ce vendredi soir tant le contenu était pauvre, subit une nouvelle défaite et reste bloqué avec 13 points au compteur.