Genk étrille Seraing, Onuachu voit triple !

Ce dimanche soir, le RFC Seraing se déplaçait à la Cegeka Arena pour y affronter le KRC Genk lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

John van den Brom effectuait deux changements dans son onze par rapport à l'équipe qui s'est inclinée contre l'Antwerp cette semaine. Trésor débute sur le banc, Eting et Cuesta sont absents tandis que Paintsil, MC Kenzie et Toma sont titulaires. Côté sérésien, Jordi Condom changeait son équipe type en plaçant Poaty au sein de la charnière centrale et alignait un duo Mikautadze-Marius.

Genk pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score (17e) après une magnifique action individuelle de Paintsil, mais le but sra finalement annulé par le VAR à cause d'un hors-jeu. Seraing tentera sa chance à distance en ce début de rencontre, mais pas de quoi inquiéter Vandevoordt. Après la demi-heure de jeu, les Limbourgeois obtiendront un penalty litigieux suite à un contact entre Cissé et Ito, mais Onuachu placera le ballon à côté (33e).

© photonews

Mais, Seraing prendra l'eau en deux minutes, et ce juste avant la pause. Bien servi par Ito, Onuachu se loupera deux fois avant de mettre le ballon au fond et d'ouvrir la marque (42e), 1-0. Le Nigérian ira de son doublé une minute plus tard en s'y prenant à deux reprises devant le portier sérésien et décochant ainsi au passage un uppercut aux Métallos (43e), 2-0. Le meilleur buteur de la saison dernière aura même failli en planter un troisième sur une déviation mais Dietsch repoussera le cuir en corner (44e).

© photonews

En début de seconde période, Poaty fera une faute inutile voire stupide sur Paintsil dans la surface, de quoi pousser monsieur Lardot à indiquer le point de penalty. Celui-ci sera transformé par Onuachu (49e), 3-0.

Malgré son avantage au score, le vice-champion de Belgique continuera de pousser tandis que les visiteurs, résignés, tenteront de contrer les assauts adverses. Trésor poussera Diestch à effectuer une parade en toute fin de rencontre (90e). Le score ne bougera plus, Genk s'impose à la maison contre le promu sérésien.

© photonews

Grâce à ce succès, Genk remonte à la 4ème place avec 17 points et fait le plein de confiance avant la réception du Dinamo Zagreb en Europa League jeudi. Seraing enchaîne un troisième revers de suite et occupe la 14ème place avec neuf unités.