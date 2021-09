Anderlecht s'est compliqué la tâche tout seul mais prend un bon point à dix à Ostende

Mené de deux buts, réduit à 10, le RSCA semblait au fond du trou à Ostende, mais s'en est sorti.

Que faire quand il y a clairement quelque chose qui cloche sur le plan offensif ? Innover : Vincent Kompany, qui se réjouissait du luxe dont il dispose désormais en pointe avec deux options, Kouamé et Zirkzee, a décidé d'aligner les deux d'entrée de jeu à la Diaz Arena après un match franchement moyen contre La Gantoise. Tant pis pour Raman, meilleur buteur du RSCA, et pour ... Verschaeren, qui sort à nouveau du 11 au profit d'Amuzu.

Un déplacement à la Côte n'est cependant jamais une sinécure, même si l'équipe d'Alexander Blessin a été pillée cet été et souffle le chaud et le froid (comme beaucoup cette saison) depuis le début de saison. Pourtant, on se dit vite que les choix de Kompany paient : Amuzu se retrouve souvent en position de centre, et Lior Refaelov lui offre même un caviar de l'extérieur que Guillaume Hubert sort un peu miraculeusement (7e). Le duo Zirkzee-Kouamé se cherche beaucoup en un temps et on sent les prémisses de quelque chose d'intéressant.

Sabordage

Mais alors que c'est la mascotte ostendaise qui représente un pirate, Anderlecht va offrir sa plus belle imitation en organisant son sabordage. Sur un ballon anodin, Makhtar Gueye a bien trop d'espaces pour allumer une frappe molle, qui trompe un Van Crombrugge pas irréprochable (8e, 1-0). Refaelov croit ensuite égaliser, mais la défense ostendaise est parfaitement alignée et la VAR confirme un hors-jeu (19e).

© photonews

Ostende mène sans être vraiment flamboyant alors que le RSCA combine plutôt bien devant : Joshua Zirkzee trouve même le poteau (26e). C'est derrière que le bât blesse : Gueye se promène, Ndicka force Van Crombrugge à un arrêt, mais sur le corner suivant, c'est 2-0, Gueye, encore, profitant d'une tête sur le poteau et est au rebond (29e, 2-0). Le naufrage se confirme, accéléré par un milieu aux fraises. Devant, pourtant, Amuzu et Refaelov se démènent, mais si Zirkzee est souvent trouvé, on ne peut en dire autant de Kouamé, discret. Le Néerlandais croit remettre son équipe dans le match mais sa superbe volée touche l'équerre (45e+2).

Sabordage, deuxième acte

Au retour des vestiaires, une nouvelle voie d'eau s'ouvre dans le navire anderlechtois, et le coup de hache est signé Kouamé : auteur d'une semelle sur le genou de Jäkel (qUi le muselait depuis le début du match), l'Ivoirien est exclu (48e). C'est léger, mais le mal est fait. Le RSCA répondra cependant plutôt bien : Amuzu sert Joshua Zirkzee qui trouve encore Hubert sur sa route (50e), avant de se louper nonchalamment en excellente position après avoir passé son homme (54e).

De raté en raté, Zirkzee s'agace, mais finit par la mettre au fond en profitant encore des largesses de la défense ostendaise (2-1, 64e). L'espace de quelques minutes, c'était le KVO qui paraissait à 10, se contentant de contres à destination de Gueye, qui se heurte à Van Crombrugge (73e). Ostende se retrouve confronté à ses limites, et Anderlecht en profite : Benito Raman est à la réception d'un superbe centre de Gomez et égalise méritoirement (2-2, 82e). Il n'y en a que pour Anderlecht en fin de rencontre ; Raman passe tout près de l'exploit (90e), c'est la panique dans le rectangle de Hubert dans les arrêts de jeu.

Au final, contrairement à celui pris contre Gand, ce point dans des circonstances très compliquées à Ostende s'avère plutôt positif. Le top 4 reste à portée de main. Côté KVO par contre, cela aura le goût de la défaite ...