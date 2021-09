Suivez en direct commenté la rencontre entre le Standard et Saint-Trond

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège reçoit Saint-Trond lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Pour la réception de Saint-Trond, Mbaye Leye devait encore se passer des services de son capitaine Kostas Laifis. Devant Bodart, Al-Dakhil et Gavory composent à nouveau la charnière centrale liégeoise tandis que Siquet et Nkounkou animeront les couloirs. Raskin et Cimirot sont présents dans l'entrejeu, Rafia et Amallah sont sur les ailes pour distiller des ballons au duo Klauss-Muleka.

Côté trudonnaire, Bernd Hollerbach alignait la même équipe qui a disputé le derby limbourgeois le week-end dernier.