Bernd Hollerbach après Standard-STVV : "La victoire est totalement méritée"

Ce samedi soir, Saint-Trond est venu s'imposer au Standard de Liège (1-2) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège a ouvert la marque juste avant la pause via un coup franc de Gavory mais les Rouches ont vu Saint-Trond revenir au score en début de seconde période grâce à une réalisation de Konaté. Les Canaris arracheront la victoire en toute fin de rencontre via Reitz, royalement servi par Brüls. "Nous avons joué un match très constant, notre organisation était bonne. En première mi-temps, les deux équipes se sont neutralisées. À part le but juste avant la mi-temps, il n'y avait aucune occasion de chaque côté", a expliqué Bernd Hollerbach en conférence de presse.

"Après la pause, nous étions clairement meilleurs et nous avons eu beaucoup plus d'opportunités. Je dois féliciter mes joueurs. La semaine dernière, nous avons également joué un très bon match contre Genk, mais malheureusement nous n'avons pas été récompensés. Aujourd'hui, la mentalité était à nouveau bonne, la victoire est totalement méritée", a précisé le technicien allemand.