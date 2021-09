Mbaye Leye comprend la colère des supporters : "Nous ne sommes pas parvenus à les réveiller"

Ce samedi soir, le Standard de Liège s'est incliné en fin de rencontre face à Saint-Trond (1-2) lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège n'a (presque) rien montré face à Saint-Trond ce week-end. Après avoir ouvert le score sur un coup franc direct via Gavory juste avant la pause, le matricule 16 a vu les visiteurs revenir à égalité en début de seconde période grâce à une réalisation de Konaté. En toute fin de rencontre, les Canaris arracheront la victoire via un but de Reitz.

"Un match à deux visages pour mon équipe"

"Un match à deux visages pour mon équipe. Nous avons été conquérants durant la première période et nous sommes parvenus à ouvrir le score. Il fallait mettre notre adversaire dans les cordes et l'asphyxier", a confié Mbaye Leye en conférence de presse. "Puis, la seconde période a été clairement insuffisante. Il n'y avait pas pas assez de danger et d'occasions alors que Saint-Trond s'est montré dangereux de son côté. Nous n'avons pas eu la même concentration, n'étions pas présents sur les deuxièmes ballons, et nous nous sommes mis en difficulté", a précisé le technicien sénégalais.

"C'est normal que nos supporters soient fâchés"

À l'issue de la rencontre, les supporters des Rouches ont exprimé leur mécontentement. "C'est normal que nos supporters soient fâchés. Après la défaite contre Anderlecht, ils attendaient une victoire de notre part. Le stade ne s'est pas enflammé, nous ne sommes pas parvenus à les réveiller. Ce fut insuffisant offensivement et défensivement", a lâché Leye.