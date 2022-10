Festival de buts au Kehrweg : Eupen sort la tête de l'eau

Ce mardi soir (18h30), Eupen recevait OHL lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Eupen doit rapidement se reprendre après deux défaites cuisantes. Une à domicile contre La Gantoise (0-4) et une au Cercle de Bruges (5-1). Bernd Storck a décidé d'effectuer pas moins de cinq changements dans son onze de départ par rapport au week-end dernier. Paeshyuse, Magnée, Prevljak, Ndri et Bitumazala sont alignés d'entrée de jeu. Côté louvaniste, Marc Brys a effectué trois changements par rapport à la journée précédente. Malinov, Keita et Patris sont titulaires.

Pas de round d'observation puisque OHL ouvrait le score rapidement via une tête de Gonzalez sur un corner de Kiyine (9e), 0-1.

Cueillis à froid, les Pandas retrouvaient tout doucement des couleurs en tentant des frappes à distance sans pour autant alerter Cojacaru. Toutefois, Eupen égalisait via Charles-Cook très bien servi par Ndri (24e), 1-1.

Juste après, monsieur Van Driessche montrait le point de penalty après une faute de main de Paeshuyse dans la surface sur un tir de Maertens. Gonzalez transformait l'envoi et permettait aux siens de reprendre les commandes de la rencontre (27e), 1-2.

Juste avant la pause, les locaux obtenaient un penalty pour une faute de main de Vletinckx sur une frappe de Ndri. Peeters mettait le cuir au fond (45e+2), 2-2.

En seconde période, Eupen remontait sur la pelouse avec de meilleures intentions offensives. Ndri sprintait avant d'armer une pointe du pied repoussée par Cojocaru (48e) tandis que Peeters tentait à distance (57e). Les visiteurs recevaient un deuxième penalty après une charge fautive de Charles-Cook sur Al Tamari, mais Gonzalez manquait le coup de pied de réparation (61e). Petite frayeur pour les Pandas lorsque Peeters avait failli marquer contre son camp sur un coup de franc de Kiyine mais le ballon était allé heurter la barre transversale (65e). Eupen pensait mener pour la première fois de la partie grâce à un joli but de Ndri grâce à un caviar de Magnée, mais le but était annulé pour cause de hors-jeu quelques minutes après par le juge de ligne. La défense louvaniste sauvait une tête de Davidson sur la ligne (74e) avant de voir Magnée propulser le ballon au fond des filets une minute plus tard (75e), 3-2. En fin de rencontre, Ndri tuait la rencontre après un joli solo ponctué d'un tir croisé (86e), 4-2.

Le score ne bougeait plus, Eupen s'imposait grâce à une très bonne deuxième mi-temps.

Grâce à ce succès important, Eupen sort la tête de l'eau et de la zone rouge. Les Pandas grimpent provisoirement à la 12ème place avec 12 points au compteur. OHL subit sa deuxième défaite de suite et reste 7ème avec 20 unités.

Eupen : Moser, Davidson, Paeshuyse (Van Genechten 46e), Lambert, Magnée, Jeggo, Peeters, Bitumazala (Wakazo 78e), Charles-Cook (Kral 60e), Ndri (Christie-Davies 89e), Prevljak

OHL : Cojacau, Patris (Dom 46e), Pletinckx, Ricca, Mendyl, Malinov, De Noore (Nsingi 78e), Maertens, Kiyine (Keita 69e), Al Tamari, Gonzalez

Arbitre : Bram Van Driessche

Avertissement : Paeshuyse (26e), Charles-Cook (59e) et Wakaso (84e) ; Patris (14e) et Nsingi (90e+1)

But : Gonzalez (9e et pen 27e ) ; Charles-Cook (24e), Peeters (pen 45e+2) (Magnée 75e) et Ndri (86e).