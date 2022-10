Eupen a battu OHL (4-2) ce mardi soir lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. Les Pandas montent provisoirement à la 13ème place avec 12 points au compteur, les Louvanistes occupent la 7ème place avec 20 unités.

Eupen était dans le dur avant la réception d'OHL. En effet, la formation germanophone restait sur deux lourdes défaites contre La Gantoise (0-4) et au Cercle de Bruges (5-1). Pourtant menés à deux reprises contre les Louvanistes, les Pandas ont fait la différence en seconde période. "On a montré une autre mentalité par rapport aux matchs précédents. De l'agressivité et de l'efficacité. On va profiter de cette victoire méritée", a confié Gary Magnée à l'issue de la rencontre.

Eupen est revenu au score à deux reprises en seconde période avant de prendre les commandes de la rencontre après la pause. "On avait faim et on voulait un résultat positif. On n’a pas toujours su trouver la force de revenir en étant menés, mais ce soir contre OHL, on a su réagir même si nous avons été menés deux fois", a expliqué l'auteur du troisième but eupenois. "Je suis content d'avoir marqué. Mais c'était seulement 3-2 et le match n'était pas encore fini. On a surtout tué la rencontre avec le quatrième goal signé Ndri", a souligné le Soumagnard.

Les troupes de Bernd Storck ont changé de visage par rapport aux semaines précédentes. "On s'est posé les bonnes questions et on a beaucoup travaillé. Il fallait corriger certains détails et cela a payé. Ces trois points font du bien. On veut tout faire pour rester en D1A. Il faut poursuivre sur cette voie désormais et continuer d'aller chercher des points", a conclu le back droit.