Boris Lambert : "On a bien bossé et on s'est remis en question"

Ce mardi soir, Eupen a renoué avec le succès en prenant la mesure d'OHL (4-2) lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Après deux grosses défaites contre La Gantoise (0-4) et le Cercle de Bruges (5-1), Eupen a sorti la tête de l'eau ce mardi soir au Kehrweg. Pourtant menés 1-2, les Pandas ont renversé la situation et ont pris la mesure d'OHL (4-2). "On a bien réagi après ces deux défaites compliquées. On a bien bossé et on s'est remis en question. On a joué tous ensemble et les uns pour les autres. En retrouvant notre football, on savait que c'était possible de faire mal à OHL", a confié Boris Lambert à l'issue de la rencontre.

Eupen a été mené à deux reprises, mais est parvenu à inverser la tendance. "On y a cru jusqu'au bout car on a continué à jouer notre football. Puis on a su contenir les moments forts de notre adversaire. Le coach a su trouver la solution pour souder l'équipe. Ces trois points font du bien car c'est important avec les trois descendants cette saison", a conclu le défenseur central.