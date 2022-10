OHL battu par Eupen.... et par une épidémie?

OHL s'est incliné sur la pelouse d'Eupen. Les Louvanistes ont été victimes d'une petite épidémie cette semaine.

OHL a pourtant mené sur la pelouse d'Eupen, mais en seconde période les joueurs de Marc Brys ont perdu le fil de la rencontre. "Nous aurions dû conserver cette avance. Le 2-2 est tombé juste avant la mi-temps, ce qui est un mauvais timing. Mais je pense que nous avons donné les buts un peu trop facilement aujourd'hui, surtout le troisième et le quatrième", annonce Mathieu Mertens à Sporza.

Le capitaine louvaniste souligne également un autre problème suvenu cette semaine. "Même si on rate un penalty, le match n'est pas terminé. Le score était toujours de 2-2. Ce penalty nous a sorti du match. Dans notre équipe, neuf joueurs ont souffert d'une intoxication alimentaire cette semaine et cinq d'une infection virale. Ils n'étaient peut-être pas à 100 %."

Brys a par ailleurs parlé d'une "petite épidémie". "C'était un mauvais match. Il y avait des raisons, mais quand vous avez deux buts d'avance, c'est dommage de donner ce match. Nous étions confrontés à une petite épidémie, oui, mais nous ne devions pas nous cacher derrière cela. Si nous l'abordons de manière plus raisonnable et jouons de manière plus organisée, nous n'aurions pas perdu. Nous avons manqué de force et de puissance pour vraiment réagir dans les moments compliquées."

Une rencontre à oublier donc pour les Louvanistes.