Bernd Storck soulagé : "C'était important de montrer que l'équipe était toujours en vie"

Eupen a renversé la situation contre OHL ce mardi soir. Menés, 1-2, les Pandas sont parvenus à s'imposer 4-2 face à des Louvanistes dépassés en seconde période.

Après deux lourdes défaites contre la Gantoise (0-4) et le Cercle de Bruges (5-1), Eupen a sorti la tête de l'eau et renoué avec la victoire en prenant la mesure d'OHL. "C'était important de montrer que l'équipe était toujours en vie après deux mauvais résultats. Ce que l'équipe a démontré ce mardi soir est fantastique", a confié Bernd Storck en conférence de presse. "Il y a eu des hauts et de bas à l'image de ces deux mi-temps. Nous avons dû revenir à deux reprises, mais après la pause, nous étions bien dans la rencontre. Mais OHL a eu un deuxième penalty et l'a manqué, ce fut le tournant de la rencontre", a souligné le technicien allemand.

Gonzalez a raté son coup de pied de réparation en seconde période, puis a vu la formation germanophone prendre les commandes de la rencontre. "Après ce que nous avons donné sur le terrain, nous méritons de gagner. Et cette prestation et de bon augure pour la suite de la compétition. Il faut déjà penser au week-end contre Malines, une rencontre difficile à venir", a conclu Storck.