Marc Brys après la défaite d'OHL : "Nous luttons contre une intoxication alimentaire"

Ce mardi soir, OHL s'est incliné à Eupen (4-2) lors de la treizième journée de Jupiler Pro League. Les Louvanistes ont pourtant mené à deux reprises, mais ont vu les Pandas revenir puis prendre les commandes de la rencontre.

"C'était un match très difficile pour nous", a déclaré Marc Brys en conférence de presse. "Une grande partie des joueurs étaient infectés et malades. Sur le chemin, certains ont dû descendre du véhicule car ils devaient s'arrêter régulièrement pour vomir. Neuf joueurs et quatre membres du staff sont touchés par une intoxication alimentaire. Ce n'est pas une excuse, mais quand on commence le match très affaibli, cela entre en jeu, surtout quand la fatigue s'installe et surtout quand l'énergie s'échappe", a expliqué le coach louvaniste.

"Nous avons pris l'avantage deux fois et si nous n'avions pas manqué ce penalty, nous aurions pu marquer ce troisième but. Cela aurait pu nous suffire pour l'emporter. C'est le tournant de la rencontre. C'est dommage. Les joueurs ont pris leurs responsabilités en voulant absolument jouer et ils sont allés très loin. Cela mérite mon plus profond respect. Faire passer l'intérêt de l'équipe en premier dans ces circonstances est magnifique et sera certainement payant à l'avenir. C'est un match difficile qui restera dans ma mémoire", a conclu Brys.