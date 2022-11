L'Union arrache un point en fin de match face à Westerlo !

L'Union prend méritoirement un point à domicile face à une très solide équipe de Westerlo (1-1).

L'Union avait du mal en début de match. Westerlo pressait bien, les Bruxellois perdaient quelques ballons. Les visiteurs se procuraient quelques situations chaudes. Foster se présentait devant Moris mais croisait trop sa frappe (14e).

L'Union confirmait sa réputation de diesel cette saison et prenait petit à petit le contrôle du ballon. Les Unionistes avaient leur première occase, d'abord via Kandouss puis avec Boniface qui ne pouvait pas reprendre un excellent centre à ras de terre de Vanzeir (20e). Westerlo répondait, avec Vaesen qui semblait presque surpris de recevoir ce ballon dans cette zone. L'Union tentait de mettre le feu, et Vanzeir récupérait un superbe ballon sur une belle combinaison Teuma-Boniface. Ca passait à côté.

Les hommes de Geraerts dominaient en fin de première période et Boniface, dos au but, se retournait puis envoyait juste à côté une frappe terrible (37e).

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu, Westerlo surprenait tout le monde et marquait ! Burgess perdait bêtement un ballon, la défense était déséquilibrée, Van Der Heyden tardait à sortir sur Foster, qui trompait Moris via le poteau ! 0-1, un peu à la surprise générale.

Le début de second acte n'était pas loin de tourner à la catastrophe. Lazare, pourtant excellent en première mi-temps, perdait un ballon très dangereux. Moris sortait mal, et l'Ivoirien sauvait en catastrophe devant Vaesen (50e).

Festival d'erreurs, avec Bolat qui loupait totalement sa sortie devant Vanzeir, mais le numéro 13 de l'USG n'en profitait pas (54e). Nerveuse, l'Union poussait mais se montrait trop brouillonne en zone de finition, face à une équipe de Westerlo très solide derrière. Vanzeir loupait un peu son pointu devant Bolat, mais la plus grosse occase venait d'Adingra. Monté au jeu, il reprenait de manière incompréhensible un centre millimétré de Puertas (73e).

Westerlo était tout proche de tuer le match via Vetokele, tandis qu'Adingra tentait de forcer seul la décision. Moris gardait son équipe en vie devant le même Vetokele ! L'Union était enfin récompensée de ses efforts lorsque Nilsson piquait un ballon devant Bolat et faisait expliser le stade Joseph Marien !!! (90e +3).

Grâce à ce point, l'Union passe devant Bruges au classement et grimpe sur la troisième place du podium. Il restera sans doute un léger goût amer, mais les Bruxellois n'abandonnent décidément jamais !