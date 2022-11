Cameron Puertas est bien monté face à Westerlo : "Je veux toujours aider l'équipe"

Le milieu de terrain de l'Union est monté peu après l'heure de jeu et peut être crédité d'une bonne prestation.

"Je me suis directement bien senti en jambes", a déclaré Cameron Puertas, monté au jeu à la 64e minute ce dimanche, en zone mixte. "J'ai essayé d'apporter ma fraîcheur à l'équipe. C'est bien d'avoir pris ce point."

"On essaye de prendre ce qu'on a à prendre", considére le milieu de terrain, qui n'a été titulaire qu'une fois cette saison en Pro League, et est monté 12 fois au jeu. "Que ce soit 10,15, 20 ou 30 minutes, j'essaye de donner le meilleur de moi-même sur ce que le coach me donne. Je veux montrer que je peux aussi aider l'équipe."

Le milieu de terrain pourrait débuter la rencontre de mercredi Cappellen, en Coupe. "Je suppose que le coach va faire tourner l'équipe. Je suis prêt à montrer des belles choses. Même si c'est une équipe de division inférieure (D2 VV, ndlr), on veut donner le meilleur de nous-mêmes à chaque fois."