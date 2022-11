Anthony Moris salue le "jusqu'au-boutisme" de l'Union après le nul face à Westerlo

Le gardien unioniste n'a pas eu beaucoup de ballons ce dimanche, mais a tout de même dû se retourner sur une frappe de Foster, puis se détendre sur un envoi de Vetokele en fin de match.

"C'est du jusq'au-boutisme. Y croire jusqu'au bout. C'est le mérite de l'équipe. On a essayé d'aller chercher ce petit plus pour essayer d'y croire", a déclaré Anthony Moris, qui n'a pas eu beaucoup de boulot ce dimanche. "Le seul arrêt que j'ai à faire, je le fais juste avant (le but égalisateur), sinon c'est 0-2."

Les supporters de l'Union y ont eux aussi toujours cru, donnant constamment de la voix et cela malgré la pluie qui s'abattait sur la pelouse du Marien. "Merci aux supporters pour leur soutien, dans ces conditions climatiques. Cela nous donne un boost."

Moris sera-t-il mis au repos mercredi, en Coupe face à Cappellen ? "Je pense qu'on sera plusieurs à mettre mis au repos. Ce sera mérité. Mais cela n'empêche que l'on va prendre ce match au sérieux. C'est en Coupe de Belgique, et l'on rêve tous de jouer une finale (dans cette compétition) voire de la gagner. Ceux qui joueront, ils seront à 100%."