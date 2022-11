Jonas De Roeck : "Mes joueurs étaient mentalement brisés après le but de l'égalisation"

Westerlo est passé tout proche de faire chuter l'Union, mais Nilsson est passé par là (1-1).

"Cette égalisation tardive a frappé les garçons durement. Après le match, ils étaient vraiment brisés mentalement", a regretté Jonas De Roeck en conférence de presse d'après-match.

Westerlo a tenu tête aux Saint-Gillois et aurait pu tuer la rencontre juste avant l'égalisation de Nilsson. "C'était un beau match, avec deux équipes qui voulaient jouer au football. Nous n'avons tout simplement pas saisi les moments décisifs aujourd'hui, en manquant le 0-2."

Le coach campinois pense que juste avant le but égalisateur, Ross Sykes a fait faute dans un duel gagné de la tête. De Roeck n'a pas non plus pesté contre cette décision. "J'ai pensé qu'il y avait faute, même si je suis favorable à ce que l'on laisse beaucoup de choses se poursuivre comme l'a fait l'arbitre aujourd'hui. L'intensité fait partie du football d'aujourd'hui."