Boris Lambert était déçu après le partage face à Zulte : "Un double sentiment"

Le défenseur d'Eupen pensait bien donner la victoire à son équipe en marquant le 2-4, mais la fin de match a été folle (5-5).

"Il y a un peu un double sentiment", a déclaré Boris Lambert après la rencontre au micro d'Eleven. "On avait le match en main. On doit gagner ce match, mais finalement, on a failli le perdre..."

"On peut aussi s'estimer heureux d'avoir pris un point ce soir", même si le défenseur central reconnait que les Pandas ont en plus laissé filer deux. "Si on marque cinq buts, on doit gagner ce match. Et en prendre cinq, c'est aussi beaucoup trop."