Le réalisme d'Eupen enfonce un peu plus Seraing dans le bas du classement

Les Métallos ont eu les plus belles occasions, ont touché du bois, mais Eupen a braqué la banque dans les dernières secondes du match.

La Pro League reprend ses droits ce vendredi ! Mais tout doucement... le duel entre le RFC Seraing et Eupen de ce vendredi, à 18 h 30 (sympa l'heure du coup d'envoi, mais heureusement, il n'y aura bientôt plus de rencontres le dimanche à 21 h 00) n'aura pas ressemblé à grand-chose.

Les raisons ? Le stress des Métallos dans un premier temps. Ces derniers se devaient de l'emporter, car ils n'ont que onze points au classement et la situation aurait pu devenir catastrophique. Ensuite, du côté des Pandas, il y a aussi le manque de cohésion tactique. On sent qu'Edward Still n'a pas encore la main sur ses joueurs et c'est normal. Enfin, le terrain n'a aidé personne. La pluie est tombée plus que de raison ces derniers jours sur Liège, alors après 20 minutes la pelouse a commencé à se décoller, les joueurs perdaient leurs appuis. Ce n'était pas l'idéal.

Cependant, il y a tout de même des choses à dire. En premier lieu, Eupen joue crânement sa chance, mais N'Dri n'a pas travaillé son dernier contrôle lors de la pause "Coupe du Monde" : il se heurte donc à Martin, allé à sa rencontre. En face, c'est surtout individuellement que Seraing tente de faire la différence. Mansoni trouve Moser, tout comme Vagner sur un coup franc qu'il a lui-même provoqué. Antoine Bernier entre alors dans la danse, mais sa frappe déviée trouve le poteau.

Après la pause, et après un quart d'heure de jeu que tout le monde voudra effacer de sa mémoire, Prevljak se met enfin en évidence. Mais le Bosniaque ne parvient pas à conclure, d'abord parce que sa frappe est contrée, ensuite par qu'il s'emmêle les pinceaux avec N'Dri, et enfin sa frappe à l'arrêt trouve Martin. Seraing montre aussi le bout de son nez avec une occasion franche : Mathieu Cashbach frappe, enroule, mais lui aussi trouve le poteau, à l'instar de Bernier en première période.

Les dernières minutes sont stressantes pour les Métallos, car ce sont les visiteurs qui terminent le mieux ce duel. Peeters voit sa frappe déviée, Davidson loupe complètement sa tête. Mais dans les dernières secondes, tout se décide. Gary Magnée déborde et centre pour la tête de Charles-Cook qui se joue du marquage un peu léger de Conceiçao (89', 0-1).

Eupen s'impose et se donne une sacrée bouffée d'oxygène avec 19 points, soit le même nombre que Charleroi qui se déplacera dans les Cantons de l'Est le 7 janvier prochain. Seraing, de son côté, ne semble plus avoir de solutions avec cette nouvelle défaite. Dans deux semaines, la victoire à Ostende sera obligatoire.