Six buts et un scénario improbable : l'Antwerp et Westerlo assurent le spectacle pour le dernier match de 2022

Malgré un point arraché au forceps, l'Antwerp ne gagne toujours pas en championnat.

Sans victoire en championnat depuis le 20 octobre, l'Antwerp entamait prenait le début de match à son compte malgré une kyrielle de blessés. Sinan Bolat chauffait ses gants dès la deuxième minute sur un envoi timide signé Calvin Stengs. Après dix premières minutes compliquées, Westerlo entrait dans son match avec une première occasion pour Halil Akbunar qui profitait d'une récupération aux abords du rectangle anversois pour armer sa frappe, qui passait de peu à côté (16e).

Le symbole d'un match engagé qui manquait toutefois du geste juste dans les derniers mètres. De la justesse, Ritchie De Laet en a ensuite manqué jusque dans son rectangle sur un coup franc. Sa déviation frôlait la transversale de Jean Butez (23e). Le défenseur, averti, sera d'ailleurs suspendu pour le prochain match à domicile contre Gand.

La rencontre sortait de sa léthargie juste avant le repos avec une énorme occasion pour Michael Frey. Laissé seul au petit rectangle, l'attaquant suisse veut rentrer avec le ballon dans le but et se fait contrer à même la ligne par Ravil Tagir (40e). Un tournant car trois minutes plus tard, le Kuipje fêtait l'ouverture du score de Westerlo sur un corner direct de Maxim de Cuyper, surprenant complètement Jean Butez (1-0).

Mené, l'Antwerp était directement groggy au retour des vestiaires sur un contre rondement mené : Toby Alderweireld dégageait plein axe, ce dont profitait Nicolas Madsen pour ouvrir son pied et trouver le petit filet pour le 2-0 (47e). De quoi piquer au vif l'Antwerp qui réagissait trois minutes plus tard : Bryan Reynolds était trop tendre face à Arbnor Muja qui centrait vers Micjhael Frey, cette fois-ci plus efficace au petit rectangle pour réduire le score (2-1).

La réduction du score n'était pour cadenasser la rencontre. Les minutes qui suivent voient le ballon voyager d'un rectangle à l'autre avec notamment une frappe trop enroulée d'Halil Akbunar et des tentatives imprécises de Vincent Janssen. Le chaos était proche et survenait à la 65e par l'entremise d'un boulet de canon de Mathias Fixelles après une percée axiale de 30 mètres face à une défense sur le reculoir (3-1).

Le Great Old tentait de revenir une nouvelle fois dans la rencontre mais les tentatives de Vincent Janssen et de Michel-Ange Balikwisha étaient trop timides pour tromper Sinan Bolat. Le score était même plus proche du 4-1 sur une action de classe mondiale de Bryan Reynolds avec un grand pont en se retournant face à Gaston Avila avant une frappe enroulée qui frôlait la lucarne opposée.

Toujours porté vers l'avant, Westerlo oubliait de défendre sur Vincent Janssen qui filait en contre et réduisait l'écart d'une frappe croisée à la 86e (3-2). Alors que l'Antwerp semblait KO, Calvin Stengs profitait du moment de folie pour égaliser deux minutes plus tard sur un deuxième ballon mal repoussé par la défense (3-3). L'Antwerp arrache ainsi un point inespéré après avoir été mené 3-1 à dix minutes de la fin. Le Kuipje nous a une nouvelle fois gratifié d'un match riche en spectacle.

Malgré la partage, l'Antwerp conserve sa troisième place mais manque de creuser l'écart dans l'optique du top 4 : Gand reste en embuscade cinq points derrière. Quant à Westerlo, la victoire confirme la place des Campinois dans le top 8 : le club est septième, un point derrière le Standard.