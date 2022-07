Saint-Trond arrache un point sur la pelouse de La Gantoise

Dans une rencontre au rythme assez calme, La Gantoise et Saint-Trond ont partagé l'enjeu, 1-1. Hugo Cuypers a ouvert le score pour les Buffalos en début de partie, avant qu'Hayashi n'égalise à dix minutes du terme.

Après le partage concédé sur la pelouse du Standard de Liège et la défaite en Supercoupe de Belgique face au Club de Bruges, La Gantoise ne parvient toujours pas à remporter sa première victoire de la saison et se heurte à Saint-Trond.

Après un round d'observation d'une dizaine de minutes, Kums subtilise le ballon à Bruls aux abords de la surface. Le ballon arrive dans les pieds de Cuypers qui trompe Schmidt tranquillement. Une dizaine de minutes plus tard, Samoise lance Tissoudali en profondeur. L'international marocain centre à ras de sol et trouve Castro-Montes, qui place à côté.

Il faut attendre la demi-heure de jeu pour voir la première opportunité des Trudonnaires. Kagawa, accroché par Owusu, obtient un coup-franc à environ 25 mètres du but. Koita cherche la lucarne, mais cela passe de peu à côté. Alors que l'on joue la 36e minute de jeu, Darko Lemajic manque de peu la balle de break. Depuis sa ligne défensive, Ngadeu envoie un superbe long ballon vers l'attaquant serbe, qui reprend de la tête en première intention, mais trouve la barre.

Alors que la première période ne se disputait pas sur un rythme effréné, la seconde moitié de cette partie est presque soporifique, du moins à la sortie des vestiaires. Il faut, en effet, attendre la 70e minute de jeu pour revoir une réelle possibilité. Mais elles vont s'enchaîner. D'un joli ballon lobé, Sven Kums trouve Lemajic dans la profondeur. Ce dernier sert Hugo Cuypers, qui bute sur un Ameen Al-Dakhil sonné par la puissance de la frappe.

Saint-Trond tente de riposter, mais ne parvient pas à égaliser. Lancé en profondeur, Hayashi frappe trop tendrement et voit son envoi à ras de sol capté par Roef. Les faits se répètent quelques secondes plus tard, avec cette fois Koita à la baguette. À dix minutes du terme, les Trudonnaires, qui dominent cette fin de partie, obtiennent une superbe occasion. Torunarigha perd son duel avec Fatih Kaya. Ce dernier lance Hayashi en profondeur. Davy Roef s'interpose et effectue un superbe arrêt.

Les Trudonnaires continuent de pousser et voient leurs efforts enfin récompensés. Sur corner, Hayashi se défait du marquage d'Okumu. Davy Roef manque sa sortie aérienne et le Japonais égalise de la tête. Les Canaris ne se satisfont pas d'un point et continuent de pousser. Koita, de loin, frappe et obtient un corner, qui ne donnera rien.

Pour la deuxième fois en deux journées, La Gantoise perd deux points dans les dix dernières minutes de la partie. Avec ce 2/6, les hommes d'Hein Vanhaezebrouck doivent déjà réagir. Saint-Trond, qui totalise également deux points, peut se targuer d'avoir accroché l'Union Saint-Gilloise et La Gantoise en ce début de saison.